17.06.2025
Смотреть онлайн Вивия - Маюка Айкава 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Вивия — Маюка Айкава . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(7:5, 7:6)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Маюка Айкава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Вивия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Вивия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Вивия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Вивия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Маюка Айкава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Маюка Айкава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Вивия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Вивия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Вивия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Маюка Айкава - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
63%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
