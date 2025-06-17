17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Элина Неплий — Yuno Kitahara . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(7:6, 4:6, 2:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Yuno Kitahara - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
60%
62%
Реализация брейк - пойнтов
27%
70%
