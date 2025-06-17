17.06.2025
Смотреть онлайн Рина Сайго - Cheuk Ying Shek 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Рина Сайго — Cheuk Ying Shek . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 07:28 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(6:2, 6:1)
(6:2, 6:1)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cheuk Ying Shek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Cheuk Ying Shek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
61%
45%
Реализация брейк - пойнтов
55%
20%
Комментарии к матчу