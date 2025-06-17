17.06.2025
Смотреть онлайн Моник Барри - Фань Ан Лин 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Моник Барри — Фань Ан Лин . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Фань Ан Лин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Фань Ан Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Фань Ан Лин - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
9
Выигрыш первой подачи
52%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
42%
