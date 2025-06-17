17.06.2025
Смотреть онлайн Ohwaki/Tsujioka - Kim/Kobayashi 17.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo WD: Ohwaki/Tsujioka — Kim/Kobayashi . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo WD
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ohwaki/Tsujioka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Kim/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ohwaki/Tsujioka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Kim/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ohwaki/Tsujioka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kim/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kim/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ohwaki/Tsujioka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ohwaki/Tsujioka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ohwaki/Tsujioka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Kim/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kim/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ohwaki/Tsujioka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ohwaki/Tsujioka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ohwaki/Tsujioka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Ohwaki/Tsujioka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kim/Kobayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ohwaki/Tsujioka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kim/Kobayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Kim/Kobayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kim/Kobayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ohwaki/Tsujioka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
57%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
71%
Комментарии к матчу