17.06.2025
Смотреть онлайн Im/Jang - Kawagishi/Honori Koyama 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo WD: Im/Jang — Kawagishi/Honori Koyama . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 08:23 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo WD
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Im/Jang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kawagishi/Honori Koyama - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Im/Jang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Im/Jang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Kawagishi/Honori Koyama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Im/Jang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Im/Jang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Im/Jang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Im/Jang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Im/Jang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Im/Jang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kawagishi/Honori Koyama - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Im/Jang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Im/Jang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Kawagishi/Honori Koyama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Kawagishi/Honori Koyama - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Im/Jang - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
76%
42%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу