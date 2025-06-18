18.06.2025
Смотреть онлайн Thiago Pernas - Роман Постолка 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje: Thiago Pernas — Роман Постолка . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 06.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 06
UTR Pro Skopje
Завершен
(6:2, 3:6, 5:7)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Thiago Pernas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Thiago Pernas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Роман Постолка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Thiago Pernas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Роман Постолка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Роман Постолка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Роман Постолка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Thiago Pernas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Роман Постолка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Thiago Pernas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Thiago Pernas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу