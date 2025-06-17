17.06.2025
Смотреть онлайн Jakub Vrba - Charlie Underwood 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Jakub Vrba — Charlie Underwood . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Charlie Underwood - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Charlie Underwood - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Charlie Underwood - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
83%
52%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
