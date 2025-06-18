18.06.2025
Смотреть онлайн Виктория Морвайова - Арина Вараксина 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Виктория Морвайова — Арина Вараксина . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Арина Вараксина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Арина Вараксина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Виктория Морвайова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Арина Вараксина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Арина Вараксина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Арина Вараксина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Арина Вараксина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Арина Вараксина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Арина Вараксина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Виктория Морвайова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
58%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
