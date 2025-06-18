18.06.2025
Смотреть онлайн Дэйеон Бакк - Харуна Аракава 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Дэйеон Бакк — Харуна Аракава . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
58%
35%
Реализация брейк - пойнтов
58%
50%
Комментарии к матчу