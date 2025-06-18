18.06.2025
Смотреть онлайн Yeon Woo Ку - Мадлен Джессуп 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Yeon Woo Ку — Мадлен Джессуп . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(6:0, 6:0)
(6:0, 6:0)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
91%
38%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу