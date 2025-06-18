18.06.2025
Смотреть онлайн Moeka Miyata - Юи Оваки 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Moeka Miyata — Юи Оваки . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(3:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Moeka Miyata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Moeka Miyata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юи Оваки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Moeka Miyata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Moeka Miyata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Moeka Miyata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Moeka Miyata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Moeka Miyata - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
65%
55%
Реализация брейк - пойнтов
62%
57%
