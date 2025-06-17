17.06.2025
Смотреть онлайн Михо Курамоти - Женна Дефалко 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Михо Курамоти — Женна Дефалко . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(4:6, 6:1, 6:0)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Женна Дефалко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Женна Дефалко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Женна Дефалко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Женна Дефалко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Женна Дефалко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Женна Дефалко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Женна Дефалко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Михо Курамоти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Женна Дефалко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
59%
41%
Реализация брейк - пойнтов
57%
75%
Комментарии к матчу