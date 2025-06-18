18.06.2025
Смотреть онлайн Хонока Кобаяши - Mia Hasegawa 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Хонока Кобаяши — Mia Hasegawa . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mia Hasegawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Mia Hasegawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
82%
57%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
Комментарии к матчу