17.06.2025
Смотреть онлайн Takumi Katsuda - Yuya Hirose 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Takumi Katsuda — Yuya Hirose . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 3.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 3
UTR Pro Fukui
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yuya Hirose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yuya Hirose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Yuya Hirose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Takumi Katsuda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yuya Hirose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Yuya Hirose - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
50%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
Комментарии к матчу