17.06.2025
Смотреть онлайн Xu/Zhu - Lee/Naklo 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou WD: Xu/Zhu — Lee/Naklo . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xu/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Xu/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Lee/Naklo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Lee/Naklo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Lee/Naklo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Lee/Naklo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Xu/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Lee/Naklo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Lee/Naklo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Xu/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Xu/Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Lee/Naklo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Lee/Naklo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Lee/Naklo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Lee/Naklo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Lee/Naklo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Lee/Naklo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
50%
62%
Реализация брейк - пойнтов
29%
67%
Комментарии к матчу