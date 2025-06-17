17.06.2025
Смотреть онлайн Robert Watzka - Hugo Magnusson 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje: Robert Watzka — Hugo Magnusson . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 01.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 01
UTR Pro Skopje
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Robert Watzka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Robert Watzka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Robert Watzka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Robert Watzka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Robert Watzka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Robert Watzka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Robert Watzka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Robert Watzka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
49%
70%
Реализация брейк - пойнтов
25%
83%
Комментарии к матчу