17.06.2025
Смотреть онлайн Лючия Аранде - Дениз Хрдинкова 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Лючия Аранде — Дениз Хрдинкова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:50 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 08.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 08
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(2:6, 0:6)
(2:6, 0:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лючия Аранде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лючия Аранде - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
37%
66%
Реализация брейк - пойнтов
17%
55%
Комментарии к матчу