Гейм 1 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Лючия Аранде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Лючия Аранде - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0