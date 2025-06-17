17.06.2025
Смотреть онлайн Taiyo Kurata - Haru Kawanaka 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Taiyo Kurata — Haru Kawanaka . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 1.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 1
UTR Pro Fukui
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Taiyo Kurata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Haru Kawanaka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Taiyo Kurata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
50%
Реализация брейк - пойнтов
46%
100%
