18.06.2025
Смотреть онлайн Нуутти Йокинен - Haru Kawanaka 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Нуутти Йокинен — Haru Kawanaka . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 2.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 2
UTR Pro Fukui
Завершен
(0:6, 6:2, 3:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Haru Kawanaka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
48%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
69%
Комментарии к матчу