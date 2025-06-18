18.06.2025
Смотреть онлайн Стефан Мичов - Andrej Loncarevic 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje: Стефан Мичов — Andrej Loncarevic . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 05.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 05
UTR Pro Skopje
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Комментарии к матчу