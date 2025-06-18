Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Toa Maeda - Brody Nejedly-Krall 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Toa MaedaBrody Nejedly-Krall . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 1.

МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 1
UTR Pro Fukui
Toa Maeda
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Brody Nejedly-Krall
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Toa Maeda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Toa Maeda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Toa Maeda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Toa Maeda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Toa Maeda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Brody Nejedly-Krall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
56%
60%
Реализация брейк - пойнтов
15%
50%
Комментарии к матчу
