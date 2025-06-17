Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Kosuke Nakanishi - Хииро Сакамото 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Kosuke NakanishiХииро Сакамото . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 2.

МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 2
UTR Pro Fukui
Kosuke Nakanishi
Завершен
(6:1, 3:6, 4:6)
1 : 2
17 июня 2025
Хииро Сакамото
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
70%
65%
Реализация брейк - пойнтов
80%
44%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
15 Декабря
18:30
Team Falcons Team Falcons
Team Spirit Team Spirit
15 Декабря
17:30
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
15 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Декабря
21:00
Омские Крылья Омские Крылья
Дизель Пенза Дизель Пенза
15 Декабря
16:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
15 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA