17.06.2025
Смотреть онлайн Kosuke Nakanishi - Хииро Сакамото 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Kosuke Nakanishi — Хииро Сакамото . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:40 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 2.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 2
UTR Pro Fukui
Завершен
(6:1, 3:6, 4:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
70%
65%
Реализация брейк - пойнтов
80%
44%
Комментарии к матчу