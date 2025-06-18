18.06.2025
Смотреть онлайн Александра Юлия Зучанская - Зузанна Франковска 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Александра Юлия Зучанская — Зузанна Франковска . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Зузанна Франковска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
54%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
Комментарии к матчу