17.06.2025
Смотреть онлайн Клара Миличевич - Миа Чудейова 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Клара Миличевич — Миа Чудейова . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миа Чудейова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Миа Чудейова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Миа Чудейова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Миа Чудейова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Миа Чудейова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Миа Чудейова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Миа Чудейова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Миа Чудейова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Миа Чудейова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Миа Чудейова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Миа Чудейова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Миа Чудейова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
49%
65%
Реализация брейк - пойнтов
62%
75%
Комментарии к матчу