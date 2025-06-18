18.06.2025
Смотреть онлайн Клара Миличевич - Ольга Голас 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Клара Миличевич — Ольга Голас . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 08. Court Details
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Клара Миличевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Клара Миличевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ольга Голас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ольга Голас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ольга Голас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Клара Миличевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
56%
53%
Реализация брейк - пойнтов
60%
17%
Комментарии к матчу