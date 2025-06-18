18.06.2025
Смотреть онлайн Томас Куррас Абасоло - Томас Пинхо 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Томас Куррас Абасоло — Томас Пинхо . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Томас Пинхо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Томас Куррас Абасоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Томас Пинхо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Томас Пинхо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Томас Пинхо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
54%
76%
Реализация брейк - пойнтов
14%
57%
