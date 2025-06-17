17.06.2025
Смотреть онлайн Томас Куррас Абасоло - Joel Hansson 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Томас Куррас Абасоло — Joel Hansson . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Joel Hansson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Joel Hansson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Томас Куррас Абасоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Joel Hansson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Joel Hansson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Томас Куррас Абасоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Томас Куррас Абасоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Joel Hansson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Joel Hansson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Joel Hansson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Joel Hansson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Томас Куррас Абасоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Томас Куррас Абасоло
Joel Hansson
1 победа
0 побед
100%
0%
11.09.2025
Томас Куррас Абасоло
2:0
Joel Hansson
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
64%
63%
Реализация брейк - пойнтов
60%
14%
Комментарии к матчу