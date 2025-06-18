18.06.2025
Смотреть онлайн Jakub Vrba - Бен Вайнтрауб 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Jakub Vrba — Бен Вайнтрауб . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 09. Court Lagoa
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Бен Вайнтрауб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Бен Вайнтрауб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Бен Вайнтрауб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Бен Вайнтрауб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бен Вайнтрауб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Бен Вайнтрауб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Бен Вайнтрауб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Бен Вайнтрауб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Бен Вайнтрауб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Бен Вайнтрауб - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Бен Вайнтрауб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Бен Вайнтрауб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
50%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
56%
