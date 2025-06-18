18.06.2025
Смотреть онлайн Kosuke Nakanishi - Christopher Kosei Ono 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Kosuke Nakanishi — Christopher Kosei Ono . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 2.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 2
UTR Pro Fukui
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Kosuke Nakanishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Kosuke Nakanishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
58%
48%
Реализация брейк - пойнтов
55%
33%
