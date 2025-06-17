17.06.2025
Смотреть онлайн Нуутти Йокинен - Kotaro Mochizuki 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Нуутти Йокинен — Kotaro Mochizuki . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 1.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 1
UTR Pro Fukui
Завершен
(6:2, 3:6, 2:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Нуутти Йокинен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Нуутти Йокинен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
54%
57%
Реализация брейк - пойнтов
80%
83%
Комментарии к матчу