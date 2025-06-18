Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Taiyo Kurata - Aryan Jit Singh 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Taiyo KurataAryan Jit Singh . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:20 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 2.

МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 2
UTR Pro Fukui
Taiyo Kurata
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
18 июня 2025
Aryan Jit Singh
Гейм 1 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Taiyo Kurata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Aryan Jit Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Taiyo Kurata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Taiyo Kurata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Taiyo Kurata - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
73%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
