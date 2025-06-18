18.06.2025
Смотреть онлайн Takumi Katsuda - Satoru Nakajima 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Fukui: Takumi Katsuda — Satoru Nakajima . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Fukui Sports Park - Court 3.
МСК, Корт: Fukui Sports Park - Court 3
UTR Pro Fukui
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Satoru Nakajima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Takumi Katsuda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Takumi Katsuda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Takumi Katsuda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Takumi Katsuda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Takumi Katsuda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Takumi Katsuda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Takumi Katsuda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
76%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
