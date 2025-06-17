17.06.2025
Смотреть онлайн Исабель Адровер Гальего - Елена Мичич 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Tauste: Исабель Адровер Гальего — Елена Мичич . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Tauste
Завершен
(0:6, 0:5)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Елена Мичич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Елена Мичич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Елена Мичич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
39%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу