17.06.2025
Смотреть онлайн Лука Кастаньола - Лилиан Мармусэз 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Лука Кастаньола — Лилиан Мармусэз . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 17:49 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(6:7, 7:5, 7:5)
2 : 1
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 33 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 34 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 35 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 36 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 37 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
65%
68%
Реализация брейк - пойнтов
60%
36%
Комментарии к матчу