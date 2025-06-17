Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 26 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 28 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 30 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 32 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 33 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 34 - Лука Кастаньола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 35 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 36 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40