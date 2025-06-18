18.06.2025
Смотреть онлайн Филиппо Романо - Лоренцо Шабаси 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Филиппо Романо — Лоренцо Шабаси . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Шабаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Филиппо Романо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Филиппо Романо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лоренцо Шабаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лоренцо Шабаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лоренцо Шабаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лоренцо Шабаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоренцо Шабаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Филиппо Романо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лоренцо Шабаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Филиппо Романо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Филиппо Романо - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
73%
50%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу