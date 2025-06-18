Текстовая трансляция

Гейм 1 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Самуэль Винсент Руггери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Самуэль Винсент Руггери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 20 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Самуэль Винсент Руггери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 30 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40