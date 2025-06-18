18.06.2025
Смотреть онлайн Мануэль Мацца - Самуэль Винсент Руггери 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Cattolica: Мануэль Мацца — Самуэль Винсент Руггери . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Cattolica
Завершен
(6:1, 5:7, 7:5)
(6:1, 5:7, 7:5)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Самуэль Винсент Руггери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Самуэль Винсент Руггери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Самуэль Винсент Руггери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Мануэль Мацца - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Мануэль Мацца - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Мануэль Мацца - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
69%
57%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
Комментарии к матчу