Текстовая трансляция

Гейм 1 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Алекс Кобелт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Cole Stelse - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 12 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 20 - Cole Stelse - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40