17.06.2025
Смотреть онлайн Cole Stelse - Алекс Кобелт 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Cole Stelse — Алекс Кобелт . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(7:5, 6:4)
(7:5, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Алекс Кобелт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Cole Stelse - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Cole Stelse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Cole Stelse - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Cole Stelse - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
65%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу