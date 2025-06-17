17.06.2025
Смотреть онлайн Avery Tallakson - Winston Lee 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Avery Tallakson — Winston Lee . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(4:6, 6:1, 3:6)
1 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Winston Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Winston Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Winston Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Winston Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Winston Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Winston Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Winston Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Winston Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Winston Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Winston Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Winston Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Winston Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Winston Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
64%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
