Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Лукка Лю - Девид Мартиросян 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Лукка ЛюДевид Мартиросян . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Лукка Лю
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Девид Мартиросян
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лукка Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Девид Мартиросян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лукка Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лукка Лю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
14 Декабря
21:00
Милан Милан
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Декабря
22:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
14 Декабря
21:30
Дрезден Дрезден
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
14 Декабря
21:00
Ванкувер Ванкувер
Нью-Джерси Нью-Джерси
14 Декабря
20:37
BetBoom Team BetBoom Team
Pipsqueak+4 Pipsqueak+4
14 Декабря
21:00
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
14 Декабря
23:10
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA