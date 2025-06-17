17.06.2025
Смотреть онлайн Лукка Лю - Девид Мартиросян 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Лукка Лю — Девид Мартиросян . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лукка Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Девид Мартиросян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Лукка Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лукка Лю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
0%
Комментарии к матчу