Гейм 1 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Девид Мартиросян - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Лукка Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Лукка Лю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Девид Мартиросян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0