18.06.2025
Смотреть онлайн Nina Zabrdac - Kristyna Damaskova 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje Women: Nina Zabrdac — Kristyna Damaskova . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 07.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 07
UTR Pro Skopje Women
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Nina Zabrdac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
14%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
88%
Комментарии к матчу