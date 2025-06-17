17.06.2025
Смотреть онлайн Габриэль Матушевский - Тадия Радованович 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje: Габриэль Матушевский — Тадия Радованович . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 06.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 06
UTR Pro Skopje
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Тадия Радованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Габриэль Матушевский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Габриэль Матушевский
Тадия Радованович
1 победа
0 побед
100%
0%
14.09.2025
Тадия Радованович
0:2
Габриэль Матушевский
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
60%
81%
Реализация брейк - пойнтов
100%
44%
