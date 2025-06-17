Текстовая трансляция

Гейм 1 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Тадия Радованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Габриэль Матушевский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Тадия Радованович - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Тадия Радованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40