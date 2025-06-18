18.06.2025
Смотреть онлайн Никола Керемедчиев - Mihnea Maftei 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Skopje: Никола Керемедчиев — Mihnea Maftei . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Jug - Court 01.
МСК, Корт: Tennis Club Jug - Court 01
UTR Pro Skopje
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
70%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
43%
