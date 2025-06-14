14.06.2025
Смотреть онлайн Mo/Zeng - Isomura/Mitsui 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Mo/Zeng — Isomura/Mitsui . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mo/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Mo/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Mo/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Mo/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Isomura/Mitsui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Mo/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Mo/Zeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Isomura/Mitsui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Isomura/Mitsui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Mo/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Mo/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Isomura/Mitsui - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
63%
69%
Реализация брейк - пойнтов
20%
75%
Комментарии к матчу