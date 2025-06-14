14.06.2025
Смотреть онлайн Uladzislava Zverava - Laima Vladson 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Uladzislava Zverava — Laima Vladson . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Uladzislava Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Laima Vladson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Uladzislava Zverava - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
52%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
80%
Комментарии к матчу