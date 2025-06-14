Смотреть онлайн Varvara Panshina - Ю Джин Ан 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Varvara Panshina — Ю Джин Ан . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .