14.06.2025
Смотреть онлайн Varvara Panshina - Ю Джин Ан 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Varvara Panshina — Ю Джин Ан . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yujin Ahn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Yujin Ahn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
9
5
Выигрыш первой подачи
70%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
