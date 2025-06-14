14.06.2025
Смотреть онлайн Kusuhara/Nakagawa - Matsui/Noguchi 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon MD: Kusuhara/Nakagawa — Matsui/Noguchi . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Harmon MD
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matsui/Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Matsui/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Matsui/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Matsui/Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Matsui/Noguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Matsui/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
68%
64%
Реализация брейк - пойнтов
80%
14%
Комментарии к матчу