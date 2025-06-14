Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Джесси Делани - Юсукэ Кусухара 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon: Джесси ДеланиЮсукэ Кусухара . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Harmon
Джесси Делани
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
14 июня 2025
Юсукэ Кусухара
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джесси Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джесси Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
64%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
Комментарии к матчу
