14.06.2025

Смотреть онлайн Сяо-Ди Ю - Дженис Тжен 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Сяо-Ди ЮДженис Тжен . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

ITF W35 Luzhou
Сяо-Ди Ю
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
14 июня 2025
Дженис Тжен
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
43%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
86%
