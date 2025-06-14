Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Мейлинг Ванг - Фангжу Лиу 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Мейлинг ВангФангжу Лиу . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Luzhou
Мейлинг Ванг
Завершен
(4:6, 6:0, 5:7)
1 : 2
14 июня 2025
Фангжу Лиу
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Фангжу Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
10
10
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
67%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
42%
Комментарии к матчу
